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تفجيرات أنشاص تحول دفة المكاسب فى البورصة إلى خسارة 28 مليون جنيه

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تفجيرات أنشاص تحول دفة المكاسب فى البورصة إلى خسارة 28 مليون جنيه تفجيرات أنشاص تحول دفة المكاسب فى البورصة إلى خسارة 28 مليون جنيه

كتب : ايمن صالح الأحد 29-12-2013 16:02

حوّلت تفجيرات أنشاص مؤشر البورصة الرئيسي، خلال منتصف تعاملات جلسة أمس، إلى تراجع مفاجئ عقب ارتفاعات شهدها المؤشر عند مستهل الجلسة، وسيطرت المخاوف على معاملات الأجانب في ذات الجلسة واتجهوا نحو البيع بصافي مبيعات بلغت 13.290 مليون جنيه، إلا أن المؤشرات أغلقت على تماسك رغم التفجيرات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، حيث بلغ صافي مشتريات المصريين 3.257 مليون جنيه، في حين بلغ صافي مشتريات العرب 10 ملايين جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي بلغ 13.290 مليون جنيه.

وأغلق مؤشرها الرئيسي EGX30 على تراجع بنسبة 0.56% ليغلق عند 6774.49 نقطة فاقدًا أكثر من 40 نقطة عن آخر إغلاق بجلسة الخميس، فيما أغلق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 على صعود قدره 0.44% ليغلق عند 540.61 نقطة، أما المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 فقد أغلق على صعود نسبته 0.33% ليغلق عند 920.62 نقطة.

وفقد رأس المال السوق نحو 28 مليون جنيه فقط ليسجل 450.55 مليون جنيه مقابل 422.5 مليون عند نهاية جلسة الخميس، وبلغت قيمة التداول 241.288 مليون جنيه، بكمية تداول بلغت 102.332 مليون ورقة مالية تم تنفيذها خلال 14.947 ألف عملية، وتم التداول على 178 شركة، صعد منها 44 سهمًا، بينما تراجع 107 أسهم، في حين حافظ 27 سهمًا على إغلاقها السابقة.

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