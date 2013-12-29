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الصحف الليبية: زيارة رئيس الوزراء الجزائري إلى ليبيا لدعم العلاقات بين البلدين

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الصحف الليبية: زيارة رئيس الوزراء الجزائري إلى ليبيا لدعم العلاقات بين البلدين الصحف الليبية: زيارة رئيس الوزراء الجزائري إلى ليبيا لدعم العلاقات بين البلدين

كتب : أ.ش.أ الأحد 29-12-2013 16:07

اهتمت الصحف الليبية بزيارة رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، إلى العاصمة الليبية طرابلس اليوم، في زيارة رسمية يرأس خلالها ورئيس الوزراء الليبي علي زيدان اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وأجمعت الصحف الصادرة اليوم، على أن زيارة "سلال" لليبيا تهدف إلى إحياء العلاقات والشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مضيفه أنه ستتم خلال الزيارة بحث العديد من القضايا الاقتصادية والشراكة بين البلدين في مختلف الجوانب والتوقيع على عدد من الاتفاقيات.

يذكر أن لجنة المتابعة الجزائرية الليبية بدأت أعمالها أمس في طرابلس للإعداد لهذه الزيارة، حيث تمت مناقشة التعاون متعدد الجوانب في مجالات الاقتصاد والخدمات والأمن.

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