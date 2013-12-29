أخبار عاجلة

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
نائب رئيس مجلس الدولة: 575 مستشاراً سجلوا بالجمعية العمومية الطارئة حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

انتبه.. آلام وغازات البطن والتجشؤ بمبالغة "دلالة مرضية" لا تستهن بها

Google+ Print
انتبه.. آلام وغازات البطن والتجشؤ بمبالغة "دلالة مرضية" لا تستهن بها انتبه.. آلام وغازات البطن والتجشؤ بمبالغة "دلالة مرضية" لا تستهن بها

أرسل فوزى محمد، 45 عاما، يسأل، أعانى بكثرة من الأصوات التى تصدر من بطنى، بسبب الغازات التى أشعر بها دوما، فضلا عن أنها أمر يحرجنى كثيرا، وهو التجشؤ باستمرار وبمبالغة شديدة، ولا يمكننى السيطرة عليه، علما بأننى أعانى من آلا بعد تناول الطعام.. فماذا أفعل؟.

يجيب عن هذا التساؤل الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، قائلا، يعانى الكثيرون من مشكلة الشعور بوجود هواء مكدس داخل البطن باستمرار، فلا يستطيع التخلص منه، ويضغط على البطن مسببا ألما وإزعاجا كبيرا لهم، وغالبا ما لا يهتم الكثيرون بهذه الأعراض الدالة على وجود مشكلة ما فى الجهاز الهضمى، لذا ينصح المريض بالعرض الفورى على مختص لفحص حالته .

وأوضح "المنيسى" أن استمرارية "عرض" أو علامة مرضية يزعج الشخص أكثر من مرة، ويعاوده مرات ومرات، يجب أن يكون دلالة قوية وإشارة على إصابته بمرض ما، ولكن لا يستجيب الكثيرون لهذه المؤشرات الأولية ويهتمون بعلاجها من البداية والكشف عنها، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بقرح الأمعاء والتقيؤ.

وأضاف الدكتور المنيسى أن الشعور الدائم بوجود هواء زائد ومزعج فى البطن والشعور بالرغبة فى التجشؤ المستمر الذى لا يتوقف ولا يمكن التحكم فيه، وإلا شعر الشخص بألم شديد فى البطن، قد يكون بسبب إصابة المريض بارتجاع فى المرىء، أو قد تكون بسبب علة لحقت بالأمعاء، كالالتهابات المختلفة والقرح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365