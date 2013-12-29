انتبه.. آلام وغازات البطن والتجشؤ بمبالغة "دلالة مرضية" لا تستهن بها

أرسل فوزى محمد، 45 عاما، يسأل، أعانى بكثرة من الأصوات التى تصدر من بطنى، بسبب الغازات التى أشعر بها دوما، فضلا عن أنها أمر يحرجنى كثيرا، وهو التجشؤ باستمرار وبمبالغة شديدة، ولا يمكننى السيطرة عليه، علما بأننى أعانى من آلا بعد تناول الطعام.. فماذا أفعل؟.

يجيب عن هذا التساؤل الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، قائلا، يعانى الكثيرون من مشكلة الشعور بوجود هواء مكدس داخل البطن باستمرار، فلا يستطيع التخلص منه، ويضغط على البطن مسببا ألما وإزعاجا كبيرا لهم، وغالبا ما لا يهتم الكثيرون بهذه الأعراض الدالة على وجود مشكلة ما فى الجهاز الهضمى، لذا ينصح المريض بالعرض الفورى على مختص لفحص حالته .

وأوضح "المنيسى" أن استمرارية "عرض" أو علامة مرضية يزعج الشخص أكثر من مرة، ويعاوده مرات ومرات، يجب أن يكون دلالة قوية وإشارة على إصابته بمرض ما، ولكن لا يستجيب الكثيرون لهذه المؤشرات الأولية ويهتمون بعلاجها من البداية والكشف عنها، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بقرح الأمعاء والتقيؤ.

وأضاف الدكتور المنيسى أن الشعور الدائم بوجود هواء زائد ومزعج فى البطن والشعور بالرغبة فى التجشؤ المستمر الذى لا يتوقف ولا يمكن التحكم فيه، وإلا شعر الشخص بألم شديد فى البطن، قد يكون بسبب إصابة المريض بارتجاع فى المرىء، أو قد تكون بسبب علة لحقت بالأمعاء، كالالتهابات المختلفة والقرح.