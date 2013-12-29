طبيب مصرى: "الروز مارى" يحسن الذاكرة ويرفع المناعة

أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أن التوابل المستخدمة فى إعداد الطعام تعد صيدلية كاملة تبوح كل يوم بسر جديد من أسرارها، مشيرا إلى أن آخر تلك الأسرار كشفت عنها الدراسات الحديثة فى شهر ديسمبر الحالى حيث أكدت أن الروز مارى يحسن الذاكرة ويرفع المناعة.

وقال- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن نبات الروز مارى يعتبر من أهم أنواع النباتات البرية العطرية التى تتميز برائحة خاصة وتستخدم لإضفاء نكهة مشهية للطعام خاصة مع اللحوم والدواجن وتعرف كذلك باسم إكليل الجبل أو حصى اللبان.

وأضاف أن الروز مارى يعد مصدرا غنيا بفيتامين "ب" والألياف الغذائية ويفيد فى عسر الهضم، بالإضافة إلى احتوائه على 5 زيوت أساسية مفيدة للجسم ومضادة للالتهابات والحساسية والفطريات.

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