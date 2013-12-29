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"الأوقاف" تجهز الدرجات المالية للأئمة والدعاة تمهيدا لتطبيق "الكادر"

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"الأوقاف" تجهز الدرجات المالية للأئمة والدعاة تمهيدا لتطبيق "الكادر" "الأوقاف" تجهز الدرجات المالية للأئمة والدعاة تمهيدا لتطبيق "الكادر"

كتب : صبحى عبد السلام منذ 43 دقيقة

قال عبدالغني هندي، المتحدث باسم نقابة الأئمة والدعاة، إن وزارة الأوقاف وجهت خطابا عاجلا إلى جميع المديريات بالقاهرة والمحافظات، طالبت فيه موافاتها بالدرجات المالية للأئمة والعاملين بالوزارة، تمهيدا لتقدير التكلفة المالية لتطبيق الكادر بالكامل بعد حساب نسبة الحد الأدنى للأجور.

وأضاف "هندي" أن هذه الخطوة تأتي عقب تلقي وزارة الأوقاف طلبا من وزارة المالية لموافاتها بالدرجات المالية للأئمة لتوفير الأموال اللازمة لتطبيق الكادر، وطالبت نقابة الأئمة والدعاة أعضاءها بالمحافظات بتشكيل لجنة في كل مديرية للتأكد من إرسال البيانات.

وأوضح أن اللجنة ستجتمع بعد أسبوع لإعداد الدراسة التي طلبتها وزارة المالية للكادر ماليا وإداريا، كاشفا عن أن السبب في تأخر وزارة الأوقاف في الرد على وزارة المالية يرجع إلى عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة، وأنه يتم إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالأئمة والدعاة للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.

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