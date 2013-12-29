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مقتل ضابط أردني في بعثة الأمم المتحدة في دارفور

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مقتل ضابط أردني في بعثة الأمم المتحدة في دارفور مقتل ضابط أردني في بعثة الأمم المتحدة في دارفور

قال المتحدث باسم الشرطة الأردنية، عامر السرطاوي، إن ضابطًا أردنيًا يعمل في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بدارفور، غرب السودان، قتل خلال اشتباكات مع مسلحين، الأحد.

وفي وقت لاحق، أصدرت مديرية الأمن العام بالأردن، بيانًا نعت فيه الضابط، وقالت إنه «استشهد، صباح الأحد، في دارفور أثناء قيامه بواجبه الرسمي ضمن قوات حفظ السلام هناك».

وأضاف البيان أنه «أثناء قيام الضابط بواجبه الرسمي برفقة إحدى دوريات الأمم المتحدة العاملة في جنوب دارفور، قامت مجموعة مسلحة بإطلاق عيارات نارية باتجاه الدورية، مما أدى إلى استشهاد الرائد، طلال الرجوب، وفرد آخر من أفراد الدورية من جنسية سنغالية»، ولم يصدر تعقيب فوري من الأمم المتحدة حول الحادث.

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