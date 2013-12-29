مقتل شخص في اشتباكات بين الشرطة ونشطاء في بنجلاديش

قالت وسائل إعلام في بنجلاديش، الأحد، إن شخصًا على الأقل لقي حتفه في اشتباكات بين متظاهري المعارضة والشرطة في العاصمة البنجلاديشية دكا.

وذكرت محطة «سوموي» أن الناشط توفي بعد أن أطلقت الشرطة رصاصات مطاطية وغازات مسيلة للدموع، لمنع آلاف المتظاهرين من تنظيم مسيرة لوسط «دكا»، للمطالبة بتأجيل الانتخابات المقررة في 5 يناير المقبل، والتي قررت أحزاب المعارضة الرئيسية مقاطعتها.

وترغب المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابقة، خالدة ضياء، في أن تكون هناك حكومة تصريف أعمال غير حزبية للإشراف على الانتخابات، ورفضت عرض السلطة بالانضمام لحكومة تضم كل الأحزاب للإشراف على الانتخابات.

وقالت الشرطة، إن الاشتباكات بدأت بعد أن تحدى نشطاء قرار حظر على التجمعات العامة، ومن المقرر أن تلقي «ضياء» كلمة في المسيرة.

ويذكر أن بنجلاديش شهدت مقتل أكثر من 120 شخصًا في أعمال العنف السياسي، منذ إعلان السلطات موعد الانتخابات، في 25 نوفمبر الماضي، وتم اعتقال ما لا يقل عن 600 شخص، معظمهم من أنصار المعارضة، حيث أطلقت الشرطة حملة أمنية صارمة قبل مسيرة المعارضة، مطلع الأسبوع الجاري.