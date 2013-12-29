بالفيديو .. الشرطة يمنع المصري من أول فوز في الدوري

تعادل اتحاد الشرطة مع المصري البورسعيدي إيجابيا 1-1 وذلك خلال مواجهة الجولة الثانية من الدوري الممتاز يوم الأحد على استاد الجيش الثالث الميداني في عجرود.

وكان المصري قاب قوسين أو أدنى من حصد أول ثلاث نقاط، إلا أن الشرطة نجح في التعادل.

وتقدم المصري عن طريق عبد العزيز توفيق في الدقيقة 45 بعد تسديدة مباشرة من كرة مرتدة من الدفاع، سكنت الشباك.

وتعادل خالد قمر للشرطة في الدقيقة 82 معتليا صدارة هدافي المسابقة برصيد ثلاثة أهداف.

وشهدت المباراة أول حالة طرد في المسابقة لصالح عبد العزيز توفيق في الدقيقة 53.

التعادل يمنح الفريقين نقطة، الشرطة بات أربع نقاط، والمصري نقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى، تعادل طلائع الجيش مع القناة بهدف لكل منهما.