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عمرو موسى: مصر تتعرض لأزمة تاريخية تكاد تعصف بها

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عمرو موسى: مصر تتعرض لأزمة تاريخية تكاد تعصف بها عمرو موسى: مصر تتعرض لأزمة تاريخية تكاد تعصف بها

أكد عمرو موسى، رئيس للجنة الخمسين لصياغة الدستور، أن تتوجه بكل قوة لدعم الدستور عن اقتناع، وأن مصر تتعرض لأزمة تاريخية تكاد تعصف بها، فهذا الوطن العظيم قاد الشرق الأوسط فى تعليمه وسياسته وأمنه لقرنين من الزمان، وأن الدستور يعتبر الخطوة الأولى للديمقراطية، لأن مصر لن تعود إلى ممارسات الماضى.

وأضاف موسى، خلال اجتماع غرفة التجارة اليوم "الأحد" بالإسكندرية، أن الفترة الحالية تشهد إعادة بناء وطن هددته ممارسات الماضى، من خلال الدستور الذى يرسم بناء هذا الوطن من المواطنة والمساواة.

ودعا موسى إلى ضرورة المشاركة فى استفتاء الدستور بكثافة والتصويت بـ"نعم"، لأنه الباب نحو سيادة القانون والعدالة، والتخلص من الفوضى والخلل الذى أحدثته الحكومات السابقة، مشيرا إلى ضرورة الوقوف بكل قوة بجانب الدستور، لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونحن نتحرك نحو المستقبل.

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