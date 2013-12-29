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عصام الأمير: نتفاوض على عرض مباريات الأهلى فى الدورى

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عصام الأمير: نتفاوض على عرض مباريات الأهلى فى الدورى عصام الأمير: نتفاوض على عرض مباريات الأهلى فى الدورى

كتب : انتصار حسني منذ 5 دقائق

قال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن "ماسبيرو" يتفاوض حاليا على عرض مباريات النادى الأهلى فى بطولة الدورى أرضيا وفضائيا ولكنهم حتى الآن لم يتوصلوا لاتفاق نهائي مع النادي. مضيفا أن العرض الذي قدمه "ماسبيرو" للنادي الأهلي هو إذاعة مبارياته علي قناة "نايل سبورت" أرضيا وفضائيا، وإذاعة "الشباب والرياضة" مقابل منحه شارة البث، في حين تقدم الأهلي بعرض يتضمن منح "ماسبيرو" حق عرض مبارياته علي قناة "نايل سبورت" أرضيا، وإذاعة "الشباب والرياضة" أما عن العرض الفضائي فطلب الأهلي أن يدفع "ماسبيرو" مقابلا ماديا له.

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