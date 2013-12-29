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الشعب ينفي طلب استعارة أحمد عيد من الزمالك

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الشعب ينفي طلب استعارة أحمد عيد من الزمالك الشعب ينفي طلب استعارة أحمد عيد من الزمالك

نفى مسؤولو الشعب الإماراتي تقدمهم بطلب رسمي إلى نادي الزمالك بشأن استعارة أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب الفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد وافق على رحيل أحمد عيد بسبب أزمة في مستحقاته المالية.

فيما أشار مصدر في شركة الشعب لصحيفة (الاتحاد) الإماراتية أن النادي لم يطلب استعارة أحمد عيد من الزمالك، وذلك ردا على الأنباء التي أكدت أن الشعب يرغب في ضمه.

ويسعى الشعب الذي يعاني في قاع الدوري الإماراتي لتدعيم صفوفه في الشتاء المقبل، بعد تعاقده مع المدرب المونتينيجري ويليكو بتروفيتش.

ويصل بيتروفيتش خلال 48 ساعة ويناقش مع مسؤولي الشركة ملف التدعيم في الشتاء المقبل.

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