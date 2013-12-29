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اتحاد الكرة: لن نؤجل مباريات للأهلي بعد ذلك

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اتحاد الكرة: لن نؤجل مباريات للأهلي بعد ذلك اتحاد الكرة: لن نؤجل مباريات للأهلي بعد ذلك

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات إن الاتحاد المصري لكرة القدم لن يؤجل مباريات مرة أخرى للأهلي بعد إلغاء مباراته الودية مع الكويت الكويتي.

وأجل اتحاد الكرة مباراة الأهلي مع الداخلية يوم الاثنين في المرحلة الثانية من الدوري المصري حتى يتمكن من مواجهة الكويت وديا.

وكان من المفترض أن يواجه الأهلي فريق الكويت الكويتي يوم الاثنين 30 ديسمبر في نفس موعد مباراته مع الداخلية.

ولكن أعلن الأهلي يوم الأحد عن إلغاء مباراته مع الكويت ما أثار حفيظة مسؤولي اتحاد الكرة بعد قرارهم بتأجيل مباراة الداخلية.

وأضاف عامر في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأحد "بعد هذا الموقف لن نؤجل أي مباريات مقبلة للأهلي حتى لو وصلته عروضا أخرى لمباريات"

وتابع عامر "لا يمكننا فعل شيء، مباراة الداخلية كان من المفترض أن تقام الاثنين ولكن لا يمكن إقامة المباراة إلا في حال إخطار الفريقين قبل 48 ساعة من موعدها".

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