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فؤاد السنيورة يتعهد بتحرير لبنان من «السلاح غير الشرعي»

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فؤاد السنيورة يتعهد بتحرير لبنان من «السلاح غير الشرعي» فؤاد السنيورة يتعهد بتحرير لبنان من «السلاح غير الشرعي»

قال رئيس اللبناني السابق، فؤاد السنيورة، في كلمة ألقاها باسم قوى «14 آذار»، في تشييع الوزير السابق محمد شطح في وسط بيروت، الأحد، ب«تحرير الوطن من السلاح غير الشرعي»، في اشارة إلى سلاح «حزب الله» الذي تتهمه هذه القوى بعملية الاغتيال.

وأضاف «السنيورة»: «قررنا أن نسير مع شعب لبنان المسالم إلى مقاومة سلمية مدنية ديمقراطية، وتحرير الوطن من احتلال السلاح غير الشرعي، لكي نحمي استقلاله ونصون سيادته وسلمه الأهلي».

وأشار «السنيورة» إلى أن الذين يقتلون يفعلون ذلك «لكي يحكموا سيطرتهم، ونحن نتمسك بالعيش المشترك والسلم الأهلي ولبنان بلد الحرية والمساواة، بلد العدالة والتداول السلمي للسلطة».

وتابع: «لن نتحول إلى قتلة ولن ندمر لبنان كما يفعلون، وسيبقى لبنان ساحة للحرية والحوار والتصالح».

وقال «السنيورة»: «أيها القاتل أنت من أهل الباطل، وأهل الباطل إلى زوال»، وشارك في التشييع أفراد عائلتي شطح ومرافقه وقيادات سياسية من «14 آذار»، وسط أجواء من الحزن والتأثر وتدابير أمنية مشددة.

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