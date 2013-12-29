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الببلاوي ضيف أولى حلقات "يحدث في مصر" مع شريف عامر على "MBC مصر"

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الببلاوي ضيف أولى حلقات "يحدث في مصر" مع شريف عامر على "MBC مصر" الببلاوي ضيف أولى حلقات "يحدث في مصر" مع شريف عامر على "MBC مصر"

كتب : سهيلة حامد الأحد 29-12-2013 15:08

في أولى حلقاته على قناة "MBCمصر"، يستضيف برنامج "يحدُث في "، الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم، الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، في أول إطلالة تليفزيونية بعد إعلان مجلس الوزراء تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية.

ويتحدث الببلاوي حول تأخير إصدار هذا القرار والجدل الذي أثير حوله، وكيفية تعامل مع التحركات الإرهابية للجماعة، ويؤكد على كيفية تأمين الدولة لإحتفالات الأقباط بأعياد الميلاد وخطط إجراء الإستفتاء على الدستور، ويناقش معه البرنامج في حوار ساخن العديد من الملفات التي تؤرق المواطن المصري.

تُعرض هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" على" MBC مصر" الأحد 29 ديسمبر 2013 الساعة 7:30 مساءً.

يعرض برنامج "يحدث في مصر" على" MBC مصر" يوميا من السبت للأربعاء، الساعة 7:30 مساءً، وتُعرض حلقة السبت فقط من كل أسبوع، الساعة 6:30 مساءً.

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