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بالصور| انطلاق الموسم الثاني من "The Voice" على MBC مصر

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بالصور| انطلاق الموسم الثاني من "The Voice" على MBC مصر بالصور| انطلاق الموسم الثاني من "The Voice" على MBC مصر

كتب : سهيلة حامد منذ 52 دقيقة

انطلق الموسم الثاني من مسابقة "THE VOICE" على قناتي MBC وMBC ، حيث تنافس خلال الحلقة الأولى العديد من الأصوات المتميّزة شبه المحترفة، التي أبهرت الجمهور واللجنة بأدائها.

من ضمن الأصوات المميزة التي حظيت بالنجاح والتحقت بأحد الفرق الأربعة، خولة مجاهد ابنة الـ 19 عاماً التي تحدّت مرض الروماتيزم، وربيع جابر القادم من السويد ليغنّي باللغة الإنجليزية، ومحمد حجار، الذي حمل من التراث الحلبي 6 مقاطع من موشحات قدّمها دفعة واحدة على المسرح، ومنها ما لم يُكتب له النجاح رغم إشادة المدرّبين بأدائها على غرار محامية الأسرى الفلسطينيين فوزي من رام الله، وكذلك زينة عبردين من المغرب.

وخلال الحلقة، توزّعت الأصوات المتأهّلة على فرق المدرّبين الأربعة، حيث ضمّ عاصي الحلاني إلى فريقه كلا من غازي الأمير من لبنان، الذي تميز بأداء اللون الفلكلوري اللبناني، وعدنان بريسم من العراق الذي أدى موالاً عراقياً طربياً، وسناء عبدالحميد من المغرب، التي تفوّقت بطبقة صوتها العالية.

بدوره ضمّ صابر رباعي إلى فريقه كلا من خالد حجار من سوريا الذي تميّز بأداء اللون الطربي الحلبي، وربيع جابر من لبنان، والمقيم في السويد، الذي قدّم بالإنكليزية أغنية I believe I can fly.

أما شيرين عبد الوهاب، فضمّت إلى فريقها كلا من وهم من مصر بصوتها الدافئ، ومحمد هاشم من الذي أدى اللون التراثي السعودي، وعلاء فؤاد من مصر الذي غنى لصباح فخري.

وأخيرا ضمّ كاظم الساهر إلى فريقه كل من ميرفان صالح من العراق الذي قدم اللون التراثي العراقي، وخولة مجاهد من المغرب التي قدمت بصوتها القويّ أغنية باللغة الإنجليزية ذكرّت المدرّبين بالنجمة Whitney Houston.

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