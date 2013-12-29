شهود عيان: إخوانيان تركا سيارة قرب مبنى مخابرات أنشاص قبل تفجيره

قال أهالى بأنشاص لـ"اليوم السابع"، إنهم شاهدوا 2 من قيادات الإخوان، أحدهما فقد عينه فى فض أحداث رابعة، وهما "أحمد.ع"، و"محمد.ع.ع"، حيث تركا سيارة بالقرب من مبنى المخابرات الحربية، الذى تم تفجيره صباح اليوم بأنشاص الرمل مركز بلبيس ولاذا بالفرار.

وأضاف الأهالى، أن طالبة بالمدرسة المجاورة للمبنى شاهدت المذكورين،

> وعلى صعيد متصل حلقت الطائرات الحربية بالقرب من المبنى لتمشيطه.

موضوعات متعلقة..

>ننشر تفاصيل الانفجار بمحيط مكتب المخابرات الحربية بأنشاص.. المتحدث العسكرى: الحادث استمرارا للعمليات الإرهابية الجبانة ضد مصر.. ومصدر: عبوة ناسفة تم زرعها فى سور المبنى أصابت 4 مجندين

مصدر: تفجير أنشاص تم بسيارة مفخخة ونقل المصابين لـ"الصاعقة والقبة"

الإسعاف ينقل مجندين من مصابى تفجير مخابرات بلبيس إلى مستشفى عسكرى

>