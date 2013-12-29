"المفرقعات" تنتقل لمسجد بجوار "مخابرات أنشاص" بعد بلاغ بوجود قنبلة

توجه بشكل سريع قسم المفرقعات بمديرية أمن الشرقية، بصحبة مجموعة من الأهالى بمنطقة بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس بالشرقية، بعد بلاغ من أهالى المنطقة بوجود قنبلة بالقرب من مسجد بمحيط مبنى المخابرات الذى تم تحطيم الجزء الأمامى منه للتأكد من صحة البلاغ.

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