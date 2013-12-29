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محافظ الغربية يتفقد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بطنطا

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محافظ الغربية يتفقد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بطنطا محافظ الغربية يتفقد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بطنطا

تفقد اللواء الدكتور محمد نعيم، محافظ الغربية، اليوم، الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات (الجرعة الثانية) فى الفترة من 29/ 12 وحتى 1 يناير 2014، وزار محافظ الغربية المركز الطبى بمدينة طنطا لمتابعة عمليات التطعيم.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة توفير الأمصال واللقاحات بالمستشفيات المركزية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالقرى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الحملة تهدف إلى تطعيم 639 ألفا و502 طفل على مستوى المحافظة، بمشاركة 1955 فرقة طبية تقوم بأعمال التطعيم، مشيرا إلى أن التطعيمات جميعها بالمجان، وأن الوزارة قامت بتوفيرها فى جميع المستشفيات والوحدات الصحية.

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