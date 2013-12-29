"الجبالي" و"السعيد" و"الجندي" و"إيمان البحر": نعم للدستور تعني لا للإرهاب

الاتحاد العام للنقابات المهنية يدعو المصريين لتأييد مشروع الدستور الجديد

كتب : أحمد محمد منذ 14 دقيقة

نظم الاتحاد العام للنقابات المهنية مؤتمرا صحفيا ظهر الأحد بنقابة الصحفيين حضره عدد من الشخصيات السياسية والحزبية البارزة، طالب فيه الحضور جموع المصريين بالتصويت بنعم على الدستور الجديد، تأييدا لخارطة الطريق وثورة 30 يونيو التي أسقطت حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، خلال كلمتها بالمؤتمر، إن مصر دمرت مشروع الولايات المتحدة الأمريكية لتقسيم الوطن العربي، مشيرة إلى أن حروب الجيل الرابع تدار الآن في مصر، متمثلة في شائعات وضغوط اقتصادية، معتبرة أن التصويت بنعم يعد الضربة القاسمة لكل تلك الضغوط.

وأضافت "الجبالي" أن الأمن القومي المصر سصبح في مأمن بمجرد إقرار الدستور الجديد، لأنه نص على أن رئيس الجمهورية لا يملك التنازل عن شبر من أرض مصر.

ومن جانبه قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق وممثل اليسار المصري، إنه يجب أن نواصل معركتنا ضد الجماعة الإرهابية، وضد كل من يدعو إلى التصالح معها، مؤكدا أن مصر تقدمت ولن تعود إلى الوراء مرة أخرى.

وأشار إلى أن المخطط الأمريكي دمر الجيش التونسي والعراقي والسوري والليبي واليمني، ولم يبق أمام هذا المخطط إلا الجيش المصري وشعب مصر.

وأضاف البرلماني السابق، مصطفى الجندي، أن دستور 2013 وضعه نخبة محترمة ترأسها عمرو موسى، وشارك فيه العالم المصري مجدي يعقوب، وعدد من القامات السياسية المصرية الذين كانوا حريصين على تحقيق مطالب الثورة، من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، مؤكدا في الوقت ذاته أن نعم للدستور تعني لا لتقسيم مصر ولا للإرهاب الغاشم من جماعة الإخوان الإرهابية عليه.

وطالبت الفنانة هند عاكف، خلال المؤتمر، أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، بضرورة توفير لجان خاصة للمغتربين في جميع المحافظات، حتى يتسنى لهم التصويت على الدستور الجديد.

كما أكد الفنان إيمان البحر درويش، أنه سيصوت بنعم على الدستور الجديد رغم اعتراضه على بعض مواده، مشيرا إلى أن هذا الوقت لا يجب أن نختلف فيه، ولكن يجب الاتفاق والالتفاف على مصلحة مصر العليا، للمضي فى خارطة الطريق وردع إرهاب التنظيم الدولي للإخوان.