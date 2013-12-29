بالصور| "الوطن" ترصد مبنى المخابرات الحربية بأنشاص بعد الانفجار

كتب : نظيمة البحراوي منذ 12 دقيقة

خلف انفجار مبنى المخابرات الحربية بأنشاص، بمركز بلبيس، أربعة مصابين، حسب تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري، وانهيار جزء من المبنى، وعنبر المجندين، وإحداث حفرة بعمق 2 متر وقطرها 4 أمتار.

وتبيّن أن الانفجار ناجم عن انفجار سيارة مفخخة "فيرنا" بالقرب من مبنى المخابرات الحربية.

ورصدت "الوطن" بالصور مخلفات الانفجار، الذي وقع صباح اليوم.

الأخبار المتعلقة:

شاهدة عيان في تفجير إنشاص: رأيت رجلا يرتدي "نقابا" ويفر هاربا بعد الحادث

إصابة 4 مجندين ومواطن في انفجار إنشاص بالشرقية.. واستنفار أمني بالقرية

تفجيرات إنشاص تقود مؤشرات البورصة لتراجع مفاجئ في جلسة اليوم

تضارب حول عدد مصابي انفجار الشرقية بسبب تصريحات المسؤولين

خبراء المفرقعات يمشطون محيط الانفجار بمبنى المخابرات الحربية ببلبيس

"صحة" الشرقية: إصابة مجندين ومواطن في انفجار مبنى المخابرات

محافظ الشرقية: لم يتم تحديد سبب انفجار محيط مبنى المخابرات الحربية

المتحدث العسكري: إصابة 4 جنود في انفجار إنشاص بالشرقية

عاجل| 5 إصابات في انفجار بمحيط مبنى المخابرات الحربية في الشرقية

أخبار متعلقة خبراء المفرقعات يمشطون محيط الانفجار بمبنى المخابرات الحربية ببلبيس



"صحة" الشرقية: إصابة مجندين ومواطن في انفجار مبنى المخابرات



محافظ الشرقية: لم يتم تحديد سبب انفجار محيط مبنى المخابرات الحربية



عاجل| 5 إصابات في انفجار بمحيط مبنى المخابرات الحربية في الشرقية



عاجل| سكاي نيوز: إصابة 4 جنود في انفجار بمحيط مبنى المخابرات الحربية في الشرقية

