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بالصور| "الوطن" ترصد مبنى المخابرات الحربية بأنشاص بعد الانفجار

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كتب : نظيمة البحراوي منذ 12 دقيقة

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خلف انفجار مبنى المخابرات الحربية بأنشاص، بمركز بلبيس، أربعة مصابين، حسب تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري، وانهيار جزء من المبنى، وعنبر المجندين، وإحداث حفرة بعمق 2 متر وقطرها 4 أمتار.

وتبيّن أن الانفجار ناجم عن انفجار سيارة مفخخة "فيرنا" بالقرب من مبنى المخابرات الحربية.

ورصدت "الوطن" بالصور مخلفات الانفجار، الذي وقع صباح اليوم.

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