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"زعزوع" يشهد اليوم بدء إطلاق حملة "مليون سائح هندي في مصر"

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"زعزوع" يشهد اليوم بدء إطلاق حملة "مليون سائح هندي في مصر" "زعزوع" يشهد اليوم بدء إطلاق حملة "مليون سائح هندي في مصر"

كتب : عبده أبوغنيمة الأحد 29-12-2013 13:46

يشهد الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنشيط السياحي و14 شركة سياحية هندية بشأن تنشيط السياحة الهندية الوافدة إلى ، بحضور وزير الطيران ومحافظ الأقصر ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وملكة جمال الهند، ورئيس مجلس الأعمال المصري الهندي من أجل جلب مليون سائح حتى سبتمبر2017.

من جانبه، قال محفوظ علي رئيس قطاع مكتب الوزير، إن وزير السياحة هشام زعزوع يلتقي اليوم بأكبر 14 شركة سياحية هندية يعقبه مؤتمر صحفي يعلن فيه الوزير عن بدء إطلاق حملة مليون سائح هندي في مصر، مشيراً إلى أن السوق الهندي سوق واعد بالنسبة لمصر نظرًا للقدرة الإنفاقية العالية للعديد من المواطنين الهنود في ظل النهضة التي تشهدها بالإضافة إلى استحواذ الهند على نصيب جيد من السياحة.

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