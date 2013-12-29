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شارة معادية للسامية قام بها “انيلكا” تثير تحفظ يهود فرنسا

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شارة معادية للسامية قام بها “انيلكا” تثير تحفظ يهود فرنسا شارة معادية للسامية قام بها “انيلكا” تثير تحفظ يهود فرنسا

نيكولا انيلكا

عبرت وزيرة الرياضة الفرنسية فاليري فورنيرو عن استيائها بسبب الشارة التي قام بها نيكولا أنيلكا عندما سجل هدفا لصالح فريقه “وست هام” الإنكليزي.

وصفت وزيرة الرياضة الفرنسية فاليري فورنيرو حركة لاعب كرة القدم أنيلكا الذي يلعب في فريق “وست هام” الإنكليزي “بالبذيئة” و”المذلة”.

وكتبت الوزيرة على موقعها على تويتر:”حركة أنيلكا بذيئة جدا وغير محترمة وتدعو إلى العنصرية وإلى الكراهية على ملاعب كرة القدم”.

من جهتها، أعلنت الفيدرالية الفرنسية لكرة القدم أنها فتحت تحقيقا في هذا الحادث.

وكان نيكولا أنيلكا قد قام بحركة بذيئة بيده عندما سجل هدفا لصالح فريقه الإنكليزي “وست هام” وهي نفس الحركة التي غالبا ما يقوم بها الممثل الكوميدي ديودوني المعروف بكراهيته لليهود وبقرابته من اليمين المتطرف الفرنسي.

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