بالصور.. "محلب" يتفقد محطة مياه "شطورة" ويناشد الأهالى عدم تعطيلها

انتهى المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة من تفقد محطة مياه طهطا الجديدة، "شطورة" بطاقة تصميمية 51 ألف متر مكعب لكل يوم، والتى يستفيد منها 400 ألف نسمة، وتخدم مدينة طهطا وقراها، وكان برفقته اللواء سيد عشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، واللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج واللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية بسوهاج.

وأكد الوزير خلال تفقده للمحطة أن الوزارة تتسابق مع الزمن للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتأخرة، وأنه لا يوجد مبرر لشركات المقاولات لعدم الانتهاء من تنفيذ المشروعات خاصة أن الاعتمادات المالية متوفرة، وأضاف محلب أنه يتعين الالتزام بالساعة رقمية لمشروع محطة مياه الشرب بشطورة والانتهاء منها خلال 3 اشهر على الأكثر.

وناشد الوزير أصحاب الأراضى بقرية شطورة المعترضين على مرور مواسير المياه إلى الخط الرئيسى، أن يتقوا الله فى مصر لعدم إيقاف وتعطيل العمل بمشروع تكلف 340 مليون جنيه، ويستفيد منه 400 ألف نسمة.

وغادر الوزير قرية شطورة منذ قليل متجهين لافتتاح توسعات محطة مياه طهطا والتى تبلغ طاقتها التصميمية 17 ألف متر مكعب، لكل يوم ليصبح إجمالى إنتاج المحطة 34 ألف متر مكعب، لكل يوم وتخدم 123 ألف نسمة، وتغذى مدينة طهطا وساحل طهطا والخازندارية.

موضوعات متعلقة..

>وزير الإسكان يصل سوهاج لافتتاح عدة مشروعات جديدة

اليوم.. وزير الإسكان يفتتح عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف بسوهاج