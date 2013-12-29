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قوات الأمن تطلق غاز مسيل للدموع وتضبط 3 اثناء حملة لإزالة التعديات ببسيون

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قوات الأمن تطلق غاز مسيل للدموع وتضبط 3 اثناء حملة لإزالة التعديات ببسيون قوات الأمن تطلق غاز مسيل للدموع وتضبط 3 اثناء حملة لإزالة التعديات ببسيون

أرشيفية

تمكنت قوات الشرطة بمركز شرطة بسيون من إلقاء القبض على من أهالي قرية الفرستق بعد رشقهم قوات الشرطة بالحجارة في محاولة لمنع القوات من تنفيذ قرار إزالة لقاعة أفراح على املاك الري .

كان اللواء أسامة بدير مدير امن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد خالد مكاوي مأمور مركز بسيون يفيد اثناء قيام حملة لإزالة التعديات منافع نهر النيل برئاسة العقيد السيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الزيات وبسيون وضباط مباحث المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ القرارين رقم 330،و648لسنة 2013 الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون وإدارة حماية النيل شمال فرع رشيد ضد عبد العال بسيوني مكاوي -47 سنة- شيخ قرية الفرستق وصاحب قاعة مسايا للافراح لقيامه بالبناء على أملاك الري وإقامة مبني بالطوب الأبيض ومسقوف بالحديد والصاج ومعد لاستعماله قاعة أفراح .

وقام المتهم وأقاربه برشق القوات بالحجارة في محاولة لمنعهم من تنفيذ القرار مما دفع الشرطة لاطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتم السيطرة على الموقف والقبض على شيخ القرية الموقف وشقيقته ماجدة -30سنة- ربة منزل ومصطفى محمد عويس -38سنة- شريك الصادر ضده القرار وتم تنفيذ القرار وإزالة القاعة تحرر المحضر 35أحوال مركز بسيون وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

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