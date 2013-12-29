تأجيل الحكم في استشكال نخنوخ على حكم سجنه 28 عام إلى فبراير المقبل ‎

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأحد، البت فى الاستشكال المقدم من دفاع المتهم صبري نخنوخ لوقف تنفيذ الحكم الصادر بسجنه لمدة 28 عاما في قضيتي حيازة مخدرات وسلاح لجلسة ٥ فبراير المقبل.

أجلت المحكمة نظر الاستشكال لحين ضم أوراق القضية والاطلاع علي الملف الطبي للمتهم، بعد أن تقدم دفاع المتهم لهيئة المحكمة ، بتقارير تفيد تعرضه لأزمات قلبية تتطلب تركيب دعامتين بالقلب ، وان فى جلسة الأمس تقديم كل الأوراق فاجلت المحكمة البت فى الاستشكال .

كانت المحكمة برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي وعضوية المستشارين محمد عبد الشافي ورشدي قاسم قد قضت بمعاقبة صبري نخنوخ بالسجن المؤبد25 عاما وغرامة10 آلاف جنيه لاحرازه أسلحة دون ترخيص, والحبس3 سنوات لحيازته مخدرات وغرامة10 آلاف جنيه, وتحويل الاتهام بإحرازه كارنيها منسوبا إلي نادي القضاة إلي النيابة لإعادة التحقيقات وبراءته من تهمة إحراز سلاح, طبنجة سميث اكتشفتها النيابة في أثناء المعاينة.