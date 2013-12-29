حبس 50 من المنتمين لجماعة الإخوان لمخالفتهم قانون التظاهر بالقليوبية

أمر المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبيه بحبس 45 من انصار تنظيم الإخوان بعد القبض عليهم الجمعة الماضية في 3 مسيرات بالعبور والخانكة وقسم ثاني شبرا الخيمة ، لإتهامهم بإثارة الشغب وخرق قانون التظاهر ومحاولة قطع الطرق وتعطيل المواصلات وترويع الآمنين .

في سياق متصل أمر محمد حمود رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمه بإشراف بحبس 5 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين 4 أيام على ذمة التحقيق ، وتحديد جلسه عاجله يوم السبت المقبل ، أمام محكمة جنح شبرا الخيمة لمحاكمتهم بعد أن وجهت لهم النيابة تهم الإنضمام لجماعة إرهابية ، والتظاهر بدون تصريح ، وتعطيل حركة المرور وتعريض حركة المواطنين للخطر ، وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة.

وكان المتهمون قد قاموا بتنظيم مسيرات عقب صلاة الجمعه الماضية تسببت في تعطيل حركة المرور بشبرا الخيمة رافعين شعارات رابعه ومرددين الهتفات المناهضة للجيش والشرطه فقامت أجهزة الأمن بالقبض عليهم وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم فأصدرت النيابة قرارها السابق .