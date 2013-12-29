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وزير التخطيط: الانتهاء من 59 ألف وحدة سكنية بكفر الشيخ يونيو المقبل

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وزير التخطيط: الانتهاء من 59 ألف وحدة سكنية بكفر الشيخ يونيو المقبل وزير التخطيط: الانتهاء من 59 ألف وحدة سكنية بكفر الشيخ يونيو المقبل

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 59 ألف وحدة سكنية، يونيو المقبل بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه وزارة الإسكان فى مختلف المحافظات.

وأضاف العربى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أنه جارى تطوير 37 مزلقان سكة حديد بالمحافظة، وتطوير وحدة الرعاية المركزة لمستشفى كفر الشيخ العام، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من ترفيق منطقتى بلطيم ومطوبس الصناعيتين.

وأوضح، أن هناك عددا من المشروعات جارى تنفيذها بالمحافظة من بينها إحلال وتجديد محطات الصرف الصحى المغطى فى مساحة 60 ألف فدان، بتكلفة 137,9 مليون جنيه، وتطوير الرى الحقلى والبحيرات الشمالية بتكلفة استثمارية 133 مليون جنيه ومشروع تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس بتكلفة 21,2 مليون جنيه.

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