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وزارة العدل الألمانية تنهى تدريب 30 قاضيا مصريا على التقاضى الإلكترونى

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وزارة العدل الألمانية تنهى تدريب 30 قاضيا مصريا على التقاضى الإلكترونى وزارة العدل الألمانية تنهى تدريب 30 قاضيا مصريا على التقاضى الإلكترونى

انتهت وزارة العدل الألمانية من تدريب 30 قاضيا على مستوى وزارة العدل والمحاكم فى إحدى قاعات فنادق القاهرة، للتعرف على كيفية التقاضى الإلكترونى والتوقيع الإلكترونى، وتدريبهم على الكارت الخاص بالتوقيع.

وتهدف التدريبات للتعريف بطرقة التعامل مع المواطنين الذين يرفعون قضية عن طريق المحاكم الإلكترونية، والتى من خلالها يمكن توقيع أى عقد إلكترونيا أيضا، وذلك من خلال الكارت المتخصص لتوقيع الشخص وتوثيقه إلكترونيا.

يأتى ذلك بالإضافة إلى أنه سيتم تحديد الجلسة إلكترونيا أيضا عن طريق إضافة البريد الإلكترونى الخاص بالمتقدم ضمن البيانات وإرسال المعلومات المطلوبة والبيانات أولاً بأول على البيانات، وفى حالة دفع شىء يخص أوراق يتم عن طريق "الفيزا كارت"، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة العدل ونظيرتها الألمانية من أجل التعاون وتبادل الخبرات.

وفى السياق ذاته، أوضح المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، أنه من المقرر بعد الانتهاء من تدريب المؤسسة الألمانية للقضاة على التقاضى الإلكترونى، وسيتم إتاحة فرصة لدراسة التجربة ومناقشة إمكانياتها وميزانيتها لإمكانية تنفيذها تدريجيا، لافتاً إلى أنه سيساعد على تفعيل مشروع ميكنة المحاكم.

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