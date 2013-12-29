رئيس النيابة الإدارية: نقوم بدورنا كاملا فى الحفاظ

أكد المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية حرص النيابة على حماية المال العام والحد من الاعتداء عليه، مشيرا إلى أنه فى ذات الوقت تحرص النيابة وبنفس القدر من الاهتمام على حماية الشرفاء وبراءة ساحتهم متى أثبتت التحقيقات نزاهتهم وعدم وجود ما يسئ إليهم أو يمس سمعتهم، مضيفا أن النيابة الإدارية نجحت فى اكتساب ثقة المواطنين بعد تمكنها من أداء رسالتها.

جاء ذلك خلال افتتاح مقر النيابة الإدارية للإسكان التى تختص بالتحقيق فى المخالفات التى تقع من العاملين بوزارة الإسكان وهيئة تعاونيات البناء والإسكان وصندوق تمويل المساكن والجهاز المركزى للتعمير ومرفقى المياه والصرف الصحى.

كما حضر افتتاح نيابة الإسكان كل من المستشارين أحمد شقور عضو المجلس الأعلى ومدير التفتيش الفنى وحسام حبيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والأمين العام وعبد الناصر خطاب نائب رئيس الهيئة ومدير إدارة النيابات ونائبيه عبد الرءوف موسى وفوزى شحاتة واحمد مرسى مدير مكتب رئيس الهيئة ومحمد ياسين مساعد مدير ادارة النيابات.

وعقد المستشار عنانى عبد العزيز اجتماعا مع المستشار شريف مصطفى مدير نيابة الإسكان وأعضاء النيابة وطالبهم ببذل الجهد والاهتمام بحسن معاملة الموظفين المترددين على النيابة سواء كانوا مخالفين أو شهودا والعمل على الوصول للعدالة المنشودة وقال إن أهم ما تتميز به تحقيقات النيابة الإدارية أنها فى الغالب الأعم منها قضايا مستندية تتعلق بقوانين ولوائح مالية ومخزنية وإدارية بالغة التعقيد ومن ثم فإن استظهار وجه الحقيقة فى هذه القضايا تحتاج إلى خبرة خاصة اكتسبها أعضاء النيابة الإدارية وتتويجا لدور النيابة واعترافا من المشرع الدستورى بخطورة الدور الذى تمارسه النيابة فى مكافحة الفساد المالى والإدارى والحفاظ على المال العام منحها دستور 2013 الذى سيطرح للاستفتاء سلطة توقيع الجزاء.