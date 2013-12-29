ماركا: ميسي تعافى من إصابته بسرعة فاقت التوقعات

برشلونة (إفي) - كشفت تقارير إخبارية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني تعافى تماما من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب مؤخرا.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن تعافي ميسي فاق التوقعات، مؤكدة أن مشاركته أمام إلتشي في اللقاء الذي يقام في الخامس من الشهر المقبل بات أمرا واردا.

وأوضح المصدر أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها ميسي الخميس جاءت إيجابية للغاية.

وأضاف أن المدير الفني لبرشلونة، خيراردو تاتا مارتينو، يسعى للدفع به أساسيا أمام أتلتيكو مدريد، ما يعني إشراكه تدريجيا في المباريات المقبلة كي يستعيد لياقة المباريات.

ويخوض برشلونة لقائين قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، أولهما في الليجا أمام إلتشي، وبعدها بثلاثة أيام أمام خيتافي في ذهاب ثمن نهائي الكأس، اللقائين اللذين سيساعدان النجم الأرجنتيني على استعادة لياقة المباريات وكذلك الثقة قبل موقعة أتلتيكو.