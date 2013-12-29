ولي عهد الفجيرة يصدر قراراً بتنظيم الكتابة ووضع الملصقات على الجبال والجدران

حماية للطبيعة والمظهر العام

> ولي عهد الفجيرة يصدر قرارا بتنظيم الكتابة ووضع الملصقات على الجبال والجدران

أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة قرارا بتنظيم الكتابة والرسم والنقش ووضع الصور والملصقات على الجبال والجدران حماية للطبيعة والمظهر العام .

> ونص القرار على أنه نظرا لما تشكله الكتابة المسيئة من أضرار بالبيئة والمناظر الطبيعية بإعتبارها سلوك غير حضاري فقد تقرر حظر الكتابة والرسم والنقش ووضع الصور والملصقات على الجدران الخارجية والجبال والحصى أو التحريك أو التغيير في الطبيعة أو إقامة ساريات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية المختصة في إمارة الفجيرة أو مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية .. كما تقرر بموجب القرار حظر الكتابة المسيئة على الجدران والحوائط والمباني الحكومية والممتلكات العامة والخاصة .

> ونص القرار في مادته الثانية على أن تقوم البلدية بوضع الشروط والمقاييس والمعايير المتعلقة بالصور والرسومات والكتابة غير المسيئة وتحديد مدة لسريان التصريح بذلك وتحديد الرسوم متضمنة إعادة الحال إلى ما كان عليه بما يضمن المحافظة على البيئة والمظهر العام .

> كما نص القرار في مادته الثالثة على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالغرامة التي لاتقل عن ألفي درهم ولاتزيد عن عشرين ألف درهم مع مصادرة المضبوطات والأدوات المستخدمة والإزالة على نفقة المخالف لها .

> ونص القرار على أن تنفذ الجهات المعنية أحكامه كلا في حدود إختصاصه ..ويعمل به إعتبارا من أول يناير 2014 وينشر في الجريدة الرسمية المحلية .