إزالة 14 مخالفة تعدي على خط مياه الشرب الرئيسي بمطروح

كتب : محمد بخات منذ 9 دقائق

شنت قوات الجيش التابعة للمنطقة الغربية العسكرية، ومديرية أمن مطروح، وشركة مياه مطروح، حملة مكبرة لإزالة التعديات على خط مياه الشرب الرئيسي الـ1000م، بمنطقة الساحل الشمالي والقرى التي يمر عليها خط المياه القادم من العلمين، وحتى مدينة مرسى مطروح بطول 180 كيلو متر.

وتمكنت الحملة من إزالة 14 تعدي لوصلات مياه ضخمة، تم تركيبها خلسة على خط مياه الشرب الرئيسي الذى يغذي مرسى مطروح عن طريق الاعتداء، وتركيب وصلات خلسة مخالفة للقانون، ما يؤثر على كمية مياه الشرب، التي تصل للمدينة وسكانها، وهدر حوالي 80 ألف متر مكعب من المياة يوميًا.

وأزالت الحملة 6 تعديات بمنطقة قرية غزالة، بنطاق مركز الضبعة بالكيلو 144 طريق مطروح إسكندرية، وبالكيلو "143، و 149، و 148، و135" وبالكيلو 140، وتم إزالة 4 تعديات أخرى على خط المياه بحسنبك، و4 تعديات بسواني جابر.

وأكد اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن الحملات مستمرة على خط المياه الرئيسي الذي يغذي مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع الجيش والشرطة، وعمل محاضر، وتحويلها للنيابة العامة لكل شخص يقوم بسرقة المياه، وتوصيل وصلات خلسة، أو كسر الخط الرئيسي لري الزراعات، بالمناطق التي يمر عليها خط المياه للحفاظ على مياه الشرب، والتي لا تصل كلها لمطروح، وتسبب مشاكل للشركة والمواطنين.