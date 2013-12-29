الإمارات تستعين بخبير إسباني من أجل مونديالي 2018 و2022

أكد يوسف عبد الله الامين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن الاتحاد بصدد الإعلان عن خطة طويلة الأجل من أجل إعداد الأبيض لتواجد مونديالي في 2018 و2022.

وقال عبد الله للصحفيين: "نحن الآن بصدد وضع اللسمات الأخيرة على المشروع الذي سيشرف عليه خبير إسباني ومسؤول في الفيفا وسيشكلان فريق عمل مساعدا لهما للإشراف على المشروع الضخم الذي سنطلقه لجعل الإمارات في المونديال".

وأضاف "سنركز في الخطة على أكاديميات كرة القدم وقطاعات الناشئين في الأندية، لإعداد أجيال مؤسسة بصورة علمية تساعد على تطور العبة ، وستكون مهمة المسؤولين متابعة نشاط كرة القدم في المدارس".

وتسعى الإمارات لإعداد منتخبا قادرا على التأهل لمونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.