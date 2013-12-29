مسؤول سعودي: دولة أسيوية ستفوز بمونديال 2030

سؤمن السعودي حافظ المدلج رئيس لجنة التسويق في الاتحاد الأسيوي بحظوظ الدول الأسيوية في التتويج بكأس العالم 2030 بسبب الطفرة التي تعيشها القارة.

وقال المدلج في كلمته بمؤتمر دبي الدولي يوم الأحد: "الكرة الأسيوية شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة خاصة بعد مونديال كوريا واليابان".

وأضاف "رأينا فوز اليابان بمونديال السيدات، وتستضيف كأس العالم للشباب المقبلة، كما نظمت الإمارات مونديال الناشئين سبتمبر الماضي، وها هي قطر تستعد لكأس العالم 2022".

وتابع "أتوقع أن تفوز الصين قريبا بحق تنظيم المونديال، وسيكون بطل كأس العالم عام 2030 أسيويا".