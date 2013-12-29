"إنفوجرافيك عربي " لمرض السكر يكشف تصدر السعودية قائمة الدول العربية في الإصابة بالمرض

كتب : نادية الدكروري منذ 6 دقائق

أطلق موقع " إنفوجرافيك عربي" اليوم إنفوجراف لمرض السكر أوضح نسب إنتشار المرض عالمياً وفقاً لإحصاءات المنظمات الصحية العالمية.

أظهر الإنفوجراف إصابة شخص من بين تسعة أشخاص بمرض السكر بالدول العربية وفقاً لإحصاءات الإتحاد الدولي للسكر، ووصل حجم الإنفاق العالمي لعلاج مرض السكر و الأعراض الأخري المرتبطة به ل 471 مليار دولار سنوياً. و تنفق السعودية ،التي تصدرت قائمة الدول العربية في الإصابة بالمرض بنسبة23% ، 1500 دولار سنوياً علي المريض أي بواقع 6 مليار دولار إجمالي الإنفاق علي المرض بالمملكة.

ودلت إحصاءات الإنفوجراف أن نصف مرضي السكر عالمياً غير مشخصين ، أي أنهم لا يعرفون إصابتهم بالمرض ،ما أدي لإطلاق إسم " المرض الصامت" عليه، مشيراً لضرورة التشخيص المبكر للمرض بدلا من تخفيف معاناة المريض بخاصة في النوع الثاني مع إتباع نظام غذائي صحي متوازن و ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم لتقليل الإصابة بهذا النوع بنسبة 50%.