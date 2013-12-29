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محافظ الفيوم: لجنة هندسية من "الإسكان" لمعاينة مشاكل الصرف الصحي بالمراكز

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محافظ الفيوم: لجنة هندسية من "الإسكان" لمعاينة مشاكل الصرف الصحي بالمراكز محافظ الفيوم: لجنة هندسية من "الإسكان" لمعاينة مشاكل الصرف الصحي بالمراكز

كتب : ميشيل عبدالله الأحد 29-12-2013 13:06

عقد الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، مساء أمس، لقاءً مع عدد من قيادات حزب الوفد؛ لمناقشة تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في عدد من القرى والمراكز بالمحافظة.

حضر اللقاء، الدكتور صابر فهمي عطا، عضو الهيئة العليا للحزب، ومحمود الهواري، رئيس لجنة الوفد بالفيوم، ومصطفى مؤمن، نائب رئيس لجنة الوفد بالفيوم، ويوسف الشاذلي، عضو الحزب المحافظة.

خلال اللقاء، أكد محافظ الفيوم، أن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، سوف يرسل لجنة هندسية متخصصة لإجراء معاينات على الواقع، لمشاكل الصرف الصحي والصرف المغطى بجميع القرى والمراكز على مستوى المحافظة، على أن يتم وضع جدول زمنى لإنهاء هذه المشاكل.

وشدد، على وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والقوى السياسية في المحافظة، وأن كل ما يهمه هو العمل من أجل مصلحة المواطن الفيومي، واعدًا بتكرار هذه اللقاءات مع قيادات حزب الوفد، من أجل المساهمة في حل المشاكل التي تواجه مواطني المحافظة.

أكد محمود الهواري، على أهمية إنهاء مشكلة ردم بحر سنورس الشرقي، وإنهاء هذه البؤرة البيئية، التي تسبب أضرار للأهالي وتصيبهم بالأمراض، ويذهب ضحيتها الأطفال الصغار، على حد قوله. وأشار، إلى حرص الوفد "قيادةً وأعضاءً"، على نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من أجل خدمة مواطني الفيوم، مبديًا استعداد أعضاء الحزب وقياداته للمشاركة فيما تطلبه الأجهزة التنفيذية؛ من أجل دفع عجلة الإنتاج والتنمية بالمحافظة.

فيما استعرض الدكتور صابر فهمي عطا، مشاكل الصرف الصحي بعدد من قرى إبشواي، ومشكلة الصرف المغطى.

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