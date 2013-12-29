الريش على طريقة النجمات

في فصل الشتاء البارد، يتكرر ظهور بعض الاتجاهات التي توحي بالدفء والأناقة، والريش من بين تلك الاتجاهات.

ظهر الريش بأشكال متعددة على منصات العروض العالمية، ومنها إلى إطلالات النجمات، وقد ارتدته كل منهن بطريقتها الخاصة، وأضافت إليه لمساتها الأنيقة لتكتمل إطلالاتها.

Jessica Biel ومن أجمل النجمات اللواتي ارتدين هذا الاتجاه في إطلالتهن في مهرجان كان السينمائي، حيث ظهرت بفستان فضي رائع من تصميم Marchesa أكملت الإطلالة بعقد براق من Bulgari . ومن ناحية أخرى فشلت Laetitia Casta في اختيار اللوك المناسب في نفس الحفل إذ أخفت ملامح فستان Dior الرائع بمعطف ذهبي من الريش .

أكبر الأخطاء التي يمكن أن تقعي فيها عند ارتداء الريش هو أن تخفي به جميع ملامح جسمك كما فعلت المغنية Rita Ora عندما ارتدت فستاناً قصيراً باللون الأبيض، فكانت مثل كرة الريش بدون أي منحيات، والحل في هذه الحالة بسيط جداً، وهو أن تقومي بتحديد خصرك بارتداء حزام نحيف فوق الفستان كما في إطلالة العارضة Hilary Rhoda.

إن لن تتقبلي ارتداء فستان مصنوع من الريش، ننصحك بإدخاله إلى تفاصيل الفستان البسيطة ليضفي شيئاً من الفخامة لإطلالتك على غرار كل من: Emma Watson، و Elizabeth Banks.

شاهدي أجمل النجمات اللواتي ارتدين الريش في إطلالاتهن هذا الموسم، وأخبرينا أيهن الأجمل برأيك؟

