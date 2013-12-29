نصائح خبيرة المظهر سجى اليوسف لرأس السنة

تواجه كل سيدة حيرة كبيرة عند اختيار اللوك المناسب لسهرة رأس السنة، إذ عليك أن تستقبلي العام الجديد بأناقة وجاذبية. في هذا الموضوع، تقدم لك خبيرة المظهر المصممة السعودية سجى اليوسف نصائحها الخاصة للتألق في هذه المناسبة المميزة:

1- تألقي ببساطة

تعتقد الخبيرة سجى اليوسف بأن الإطلالة المثالية تعتمد بالأساس على البساطة، فتنصحك قائلة: "اختاري التصاميم البسيطة الناعمة، ولكن كوني متأكدة من إضافة الأقمشة الفخمة، فمثلاً: أضيفي شالاً من الفرو إلى فستانك الناعم ليعطيك لوكاً جذاباً وأنيقاً".

2- كوني مواكبة للموضة

وعن مواكبة إطلالتك للموضة تقول: "اختاري من الأزياء والألوان الدارجة لهذا الموسم، لتكوني متألقة ومواكبة للموضة، وأنصحك باختيار فستان من التويد الشتوي بالألوان الداكنة، أو طبعة المربعات، أو سترة من الصوف نسقيها مع بنطلون متوسط الطول ليكون مظهرك أكثر جاذبية".

3- جددي إطلالتك

تنصحك منسقة المظهر سجى اليوسف باستقبال العام الجديد بتغيير مظهرك، فتقول: "لا تترددي في تغيير طريقة لبسك ليبدو مظهرك أكثر جاذبية، وتكوني متألقة في بداية العام الجديد، ولا يوجد ما يمنعك من ارتداء الأقمشة الصيفية كالدانتيل مع إضافة القطع الشتوية كالفرو والجلد".

كوني متألقة في حفل رأس السنة مع نصائح الخبيرة سجى اليوسف.



