أخبار عاجلة

الأخبار - عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة لمناقشة تداعيات مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية -
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

نصائح خبيرة المظهر سجى اليوسف لرأس السنة

Google+ Print
نصائح خبيرة المظهر سجى اليوسف لرأس السنة نصائح خبيرة المظهر سجى اليوسف لرأس السنة

تواجه كل سيدة حيرة كبيرة عند اختيار اللوك المناسب لسهرة رأس السنة، إذ عليك أن تستقبلي العام الجديد بأناقة وجاذبية. في هذا الموضوع، تقدم لك خبيرة المظهر المصممة سجى اليوسف نصائحها الخاصة للتألق في هذه المناسبة المميزة:

1- تألقي ببساطة

تعتقد الخبيرة سجى اليوسف بأن الإطلالة المثالية تعتمد بالأساس على البساطة، فتنصحك قائلة: "اختاري التصاميم البسيطة الناعمة، ولكن كوني متأكدة من إضافة الأقمشة الفخمة، فمثلاً: أضيفي شالاً من الفرو إلى فستانك الناعم ليعطيك لوكاً جذاباً وأنيقاً".

 

2- كوني مواكبة للموضة 

وعن مواكبة إطلالتك للموضة تقول: "اختاري من الأزياء والألوان الدارجة لهذا الموسم، لتكوني متألقة ومواكبة للموضة، وأنصحك باختيار فستان من التويد الشتوي بالألوان الداكنة، أو طبعة المربعات، أو سترة من الصوف نسقيها مع بنطلون متوسط الطول ليكون مظهرك أكثر جاذبية".

 

3- جددي إطلالتك 

تنصحك منسقة المظهر سجى اليوسف باستقبال العام الجديد بتغيير مظهرك، فتقول: "لا تترددي في تغيير طريقة لبسك ليبدو مظهرك أكثر جاذبية، وتكوني متألقة في بداية العام الجديد، ولا يوجد ما يمنعك من ارتداء الأقمشة الصيفية كالدانتيل مع إضافة القطع الشتوية كالفرو والجلد". 

 

كوني متألقة في حفل رأس السنة مع نصائح الخبيرة سجى اليوسف.

 


 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً