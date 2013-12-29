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“الأهلى” يُطالب التليفزيون بتقديم عرض لشراء مبارياته بالدوري

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“الأهلى” يُطالب التليفزيون بتقديم عرض لشراء مبارياته بالدوري “الأهلى” يُطالب التليفزيون بتقديم عرض لشراء مبارياته بالدوري

محمود الخطيب، نائب رئيس النادى الأهلى

أرسل النادى الأهلى، خطاباً رسميًا، ظهر اليوم، لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، يُطالبه بتقديم عرض رسمى للنادى من أجل شراء مباريات الفريق ببطولة الدورى.

ويأتى خطاب اليوم بعد الجلسة التى عقدها أمس، السبت، محمود الخطيب نائب رئيس النادى وخالد الدرندلى عضو مجلس الإدارة مع عصام الأمير، لمناقشة قضية بيع مباريات الأهلى بالدورى، بعد قرار الأهلى ببيع مبارياته مُنفرداً عقب الانسحاب من لجنة البث.

وقال خالد الدرندلى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الفريق طلب من التليفزيون فى خطاب اليوم تقديم عرضه بشكل رسمى ومُفصّل لشراء مباريات الأحمر، موضحاً أن الفريق لن يبيع مبارياته مجاناً أرضياً أو إذاعياً.

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