سعاد عبدالله مع العوضي والخرجي في "ثريا"

شرع المخرج محمد دحام الشمري في تصوير أحداث مسلسله الجديد "ثريا" من بطولة الفنانة القديرة سعاد عبدالله وتأليف الكاتبة نوف المضف وإنتاج صباح بكتشرز، ومنتج منفذ سبكتروم بكتشرز.

وفى تصريح خاص لـ "سيدتي نت" أكد المخرج الشمري أن المسلسل يرصد تحديات امرأة وقفت أمام المجتمع لتعيش حياتها كما تريد عبر حياة غير تقليدية. مشبعة بالتحدى والإصرار. مضيفاً: شخصياً أميل إلى النصوص المشبعة بالمضامين الاجتماعية والشخصيات ذات القضايا التي تتحرك لتحقيق ذاتها في مواجهة كافة الظروف والتحديات الاجتماعية التى تحيط بها. وفي النص الرائع الذي صاغته الكاتبة نوف المضف تلك المضامين والشخصيات الثرية بالتحدى والرفض.

وحول أبطال المسلسل أوضح: "يشارك فى العمل حشد بارز من النجوم تتقدمهم الفنانة القديرة سعاد عبدالله والتي ستجسد الشخصية المحورية فى العمل. معها في المسلسل كل من زهرة الخرجي وفهد العبدالمحسن وأمل العوضي وفاطمة الحوسني وغرور وحسين المهدي وفرح الصراف وعبدالله الزيد وعدد آخر من الفنانين.

وحول سير التصوير أوضح دحام: "نحن في – اللوكيشن – الأول حيث سنبدأ فى الأيام القليلة المقبلة تصوير بقية المواقع والتي تضم عدداً آخر من نجوم العمل. بالذات تلك التي ستكون فيها الفنانة القديرة سعاد عبدالله، والتي يمثل العمل معها بمثابة المتعة الفنية لأننا أمام قيمة فنية كبيرة ومقدرة رفيعة المستوى، وهو ما يمنح العمل بعداً فنياً كبيراً.

وثمن المخرج محمد دحام الشمري الدعم الإيجابي الذى أمنته الشركة المنتجة – صباح بكتشرز – لبلوغ أقصى درجات التكامل الفني من حيث فريق العمل من النجوم وأيضاً من الفنيين الذين يمثلون قدرات فنية عالية المستوى.

من جانبها عبرت الفنانة زهرة الخرجي عن سعادتها للمشاركة في هذا العمل حيث تجسد شخصية – نوار، وهي شخصية محورية تتحدث عنها قائلة: شخصية مسالمة هاجسها الأساسي التفكير في مصلحة ابنتها.. وهي شخصية تتعرض إلى كثير من الضغوط من قبل زوجها وابنتها.

وعن دور الابنة – مضاوي – تتحدث الفنانة أمل العوضى بقولها: أنا الابنة المدللة والتي تحلم بالدراسة في الخارج.. وهي فتاة لعوب.. تقوم بعمل ما تريد وفق مصالحها وأهدافها الخاصة.. ولا أريد أن أذهب إلى المزيد من التفاصيل حول الشخصية أو العمل كل ما أستطيع أن أقوله إن المسلسل والشخصية يمثلان إضافة حقيقية إلى تجربتي الفنية. ومحاولة للخروج من دائرة التكرار.