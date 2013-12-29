شروط عبدالمجيد عبدالله على روتانا للمشاركة في "هلا فبراير"

علم "سيدتي نت" من مصادر مقربة جداً من نجم الأغنية العربية المطرب عبد المجيد عبد الله أنه وافق مبدئياً على العودة مجدداً لإحياء الحفلات الجماهيرية، والتي ستكون ضمن حفلات مهرجان هلا فبراير في الكويت بداية العام المقبل.

وذكرت المصادر أن عبد المجيد عبد الله اشترط أن تكون حفلته مسجلة وتعرض لاحقاً حتى يقوم بتنقية الصوت ومونتاج الحفلة بشكل يرضي جمهوره، بخاصة أنه سيقدم أغاني ألبومه الأخير "الخطايا" بعد رفضه تصوير أغانيه بطريقة الفيديو كليب. ولاتزال المفاوضات مستمرة بين روتانا منظمة الحفلات وعبد المجيد عبد الله نظراً لارتباط روتانا بنقل الحفلات على الهواء مباشرة وسط معلومات أنها ستنقل حصرياً على شاشتي تلفزيون الكويت وروتانا.

ومن جانب آخر من المقرر أن يشارك في الحفلات كل من فنان العرب محمد عبده وعبادي الجوهر ورابح صقر وماجد المهندس ونوال ونبيل شعيل وديانا حداد وشذى حسون وإليسا ونجوى كرم، مع إعطاء فرصة لعدد من الأصوات الشابة في حين بات من المؤكد استبعاد كل من أحلام وشيرين عبد الوهاب من الحفلات نظراً للعلاقات المتوترة بينهما.

ولاتزال المفاوضات مستمرة بين روتانا وراشد الماجد وحسين الجسمي للمشاركة في حفلات هلا فبراير.