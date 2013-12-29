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سلمى رشيد وكارمن سليمان في فلسطين لإحياء حفلات رأس السنة

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سلمى رشيد وكارمن سليمان في فلسطين لإحياء حفلات رأس السنة سلمى رشيد وكارمن سليمان في فلسطين لإحياء حفلات رأس السنة

وصلت نجمتا Arab Idol كارمن سليمان وسلمى رشيد الى فلسطين وتحديداً مدينة رام الله العاصمة الفنية والثقافية لفلسطين، حيث من المقرر أن تحيي النجمتان حفلين فنيين بمناسبة رأس السنة في مدينة رام الله.
وقد تمت التحضيرات اللوجستية لاستقبال الفنانتين بعد أكثر من خمسة عشر عاماً على دخول آخر فنانات مصريات أو مغربيات إلى فلسطين وسوف تحيي كل فنانة عدة حفلات في أماكن مختلفة.

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