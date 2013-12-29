أين ستقضين عطلة نهاية العام؟

ينتظر آلاف الأشخاص حول العالم عطلة نهاية السنة للسفر إلى أماكن تُعرف بنبضها الليليّ، وحيث يحلو استقبال العام الجديد فيها.

"سيدتي نت" تصحبك إلى "هونغ كونغ" الصينيّة و"لاس فيغاس" الأمريكيّة و"برلين" الألمانيّة، للاحتفال بحلول السنة الجديدة.

1 ـ هونغ كونغ

تحظى عطلة نهاية العام في هذا المكان بألقٍ خاصٍّ، خصوصاً حين المشاركة في النشاطات التالية:

ـ العشاء في "آزور" Azure: يقع هذا المطعم في الطبقتين التاسعة والعشرين والثلاثين من فندق "لان كوي فونغ" Lan Kwai Fong Hotel. يتحوّل المطعم في المساء إلى مكان للسهر، وتسوده الموسيقى الرائعة.

ـ "صعود الهضبة": لدى وصولك قمّة الهضبة، ستشرفين على "هونغ كونغ" عبر مناظر تحبس الأنفاس!ولكن، عليك اتباع ما يُسمّى بـ Hong Kong Trail، فهذا الطريق الدائري يجذب الجميع إلى التوقف عنده لالتقاط الصور الرائعة!

ـ السهر في "أكوا بار" Aqua Bar: يقدّم أجمل المناظر التي يُمكن رؤيتها في "هونغ كونغ".

ـ التسوّق: تكثر المراكز التجاريّة في "هونغ كونغ"، حيث يمكنك اقتناء البضائع الصينيّة، أو العالميّة.

2 ـ لاس فيغاس

تتمتع بإمكانيات سياحيّة هائلة، وتمنحك الاستمتاع بنشاطات عدّة، أهمّها:

ـ زيارة "فيا بيلاجيو" Via Bellagio: يقع في فندق "بيلاجيو" Bellagio، ويصنّف من بين المراكز التجاريّة الأكثر شهرةً.

ـ رحلة في عالم "أم أند أم" M&M's World: يقع في قلب الجادة الرئيسيّة، على "الستريب" الشهير المعروف في العالم أجمع! فإذا كنت من هواة الشوكولاتة، ستسرّين عند زيارة هذا المكان الزاخر بشخصيّات "أم أند أم"...

ـ مراقبة "ثورة" البركان" The Mirage Volcano: في فندق "ميراج" Mirage، يعدّ هذا النشاط المجّاني الأكثر استقطاباً للسيّاح، وهو عبارة عن عرض سمعي بصري، يخيّل لمشاهده أن كرات النار تقذف من ارتفاع 4 آلاف متر!

ـ حضور العرض الباريسيّ MGM Grand's Crazy Horse Paris: يقدّم هذا المكان العرض الأكثر شهرةً في "لاس فيغاس"، الفرنسي الجنسيّة، الذي تؤديه 14 صبيّة، ترافقها مؤثّرات ضوئيّة رائعة!

ـ السهر في نادي "لاكس" Lax، حيث بإمكانك أن تلتقي أحد المشاهير، ضمن مساحة 26000 متر مربّع، تتوزع على طبقتين مع ديكور استثنائي، بالإضافة إلى صالة مخصّصة للشخصيات الهامّة.وتتطلّب المنطقة العادية دفع 20 دولاراً أمريكياً لدخول النساء إليها، و40 دولاراً أمريكياً للرجال.

3 ـ برلين

زيارة "برلين" في هذه الفترة من السنة هي أكثر من ممتعة، في ظلّ تعدّد الخيارات، خصوصاً تلك المتعلّقة بالسهر في هذه المدينة، منها:

ـ ارتياد "سوني سنتر" Sony Center في "بوتسدامر" Potsdamer Platz: يعدّ من بين الأماكن الأكثر صخباً في "برلين. يتألّف من طبقات ثمانٍ، وبناؤه "الألترا مودرن" مظلّل بالزجاج، وتنتشر تحته المطاعم والمقاهي، وفيه شاشة iMax الأكبر في ألمانيا، ومتحف السينما والتلفزيون، بالإضافة إلى مركز تجاري ومتنزّه "ليغو لاند" الترفيهي.

ـ تناول العشاء في Ana e Bruno: ينصح بارتياد هذا المطعم الإيطالي مِن قِبل من يبحث عن تجربة طعام استثنائية.

ـ السهر في نادي "ويك أند" Weekend: إذا كنت من هواة الموسيقى الإلكترونيّة، ننصحك بزيارة هذا النادي الواقع وسط المدينة. ويعدّ من بين العناوين الأبرز في أوروبا التي تبثّ هذا النوع من الموسيقى، فيما يطلّ على المدينة بمشاهد تفوق الوصف!

ـ الاستماع إلى موسيقى الجاز في نادي "إي ترين" A-Trane: يعدّ من بين النوادي الأكثر شهرة في المدينة، حيث عزف موسيقيون لامعون منذ افتتاحه سنة 1992. ولكنّ النادي يوجب الحجز المسبق، إذ لا يستقبل أكثر من 100 شخص في الليلة التي تستهلّ عند التاسعة مساءً.

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