بالأرقام – حصاد المحمدي .. ماكينة عرضيات في الدوري الإنجليزي

"لا أريد تدعيم الجبهة اليمنى في يناير، فانا أمتلك المحمدي" هكذا صرح ستيف بروس المدير الفني لهال سيتي حول ظهيره المصري أحمد المحمدي، ولكن هل فعلا يستحق اللاعب ثناء مدربه من خلال أداءه في الدور الأول من الدوري الإنجليزي؟

FilGoal.com يقدم حصاد المحمدي في 19 مباراة بالدور الأول للدوري الإنجليزي، وأبرز إحصائياته من أشهر مواقع الاحصائيات العالمية..

- المحمدي ثاني أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي إرسالا للكرات العرضية، إذ حول 124 كرة عرضية، منهم 17 فقط وصلت بشكل سليم، ويسبقه لاعب كارديف سيتي بيتر وايتنجهام الذي أرسل 137 عرضية منها 37 صحيحة.

- المحمدي ظهر في 19 مباراة مع هال سيتي هم كل مواجهات الدور الأول وخاضها كأساسي جميعها، وخرج في ثلاث مباريات فقط مسجلا 1645 دقيقة، وهو ثاني أكثر لاعبي النمور مشاركة هذا الموسم بعد توم هيدلستون.

- المحمدي سجل هدفين وصنع واحدا، ولكن لديه 12 تمريرة حاسمة لم ينجح زملائه في استغلالها.

- نسبة تمريرات المحمدي الصحيحة 77 % من إجمالي 848 تمريرة قام بها اللاعب، بمعدل 44.6 تمريرة في كل مباراة.

- قام ب74 تمريرة طويلة منها 29 بشكل صحيح.

- وعن تصويبات المحمدي، فقد قام بسبعة تصويبات على المرمى، وأربعة خارجه بنسبة 64 % صحيحة.

والصورة التالية توضح أماكن تصويبات المحمدي

- دور المحمدي الدفاعي لا يختلف عن الهجومي، قام بقطع الكرة عن طريق التزحلق 35 مرة، واعترض هجمات للمنافس 42 مرة، وارتكب 21 خطأ، وشتت الكرة 33 مرة، وتمت مراوغته 11 مرة، وتصدى لتصويبتين.

- للمحمدي 23 مراوغة صحيحة، وحصل على 14 خطأ.