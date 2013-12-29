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مدير عام بريدجستون: تجنب حوادث الطرق بقياس ضغط هواء الإطارات

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مدير عام بريدجستون: تجنب حوادث الطرق بقياس ضغط هواء الإطارات مدير عام بريدجستون: تجنب حوادث الطرق بقياس ضغط هواء الإطارات

قال محمود ديهومى مدير عام بريدجستون شمال أفريقيا وشمال الوطن العربى، فى تصريح خاص "لليوم السابع"، إن الشركة تبنى على إطلاق هذه الحملة بشكل دورى فى القاهرة والإسكندرية، وذلك فى إطار مسئوليتها المجتمعية وحرصها على المشاركة فى التصدى لظاهرة تزايد الطرق فى ، والتى تشهد تزايدا ملحوظا فى الآونة الأخيرة.

مشيرا إلى أن أحد أسباب هذه الحوادث قد يرجع إلى تجاهل الصيانة الدورية والكشف على سلامة الإطارات وقياس ضغط الهواء، لذلك تركز الحملة بشكل أساسى على التوعية والتعريف بأهمية الكشف على الإطارات بشكل دورى، والتدريب على قياسات ضغط الهواء وذلك للحفاظ على السلامة، وتجنب حوادث الطرق.

وأضاف ديهومى، أن هذه الحملة لا تستهدف قائدى السيارات فقط، وإنما للأسرة جميعها، من خلال إرشادات ونصائح للتعريف بالأساليب الصحيحة للحفاظ على سلامة الإطارات والحفاظ على البيئة وأخرى للتعليم والتوعية، حتى يستطيع السائقون من خلالها تعلم خطوات سهلة وبسيطة لفحص ضغط الهواء السليم فى الإطار وتجنب مخاطر القيادة بإطارات ممتلئة بالهواء أكثر من اللازم أو أقل من اللازم أو إطارات تالفة أو ممزقة.
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مصر 365

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