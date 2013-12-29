أخبار عاجلة

الأخبار - عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة لمناقشة تداعيات مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية -
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

الحكومة المصرية تقترض 203 مليارات جنيه خلال الربع الثالث

Google+ Print
الحكومة المصرية تقترض 203 مليارات جنيه خلال الربع الثالث الحكومة المصرية تقترض 203 مليارات جنيه خلال الربع الثالث

قال مصدر بارز بإدارة الدين العام بوزارة المالية المصرية، إن ستقترض 203مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى مقابل 145.5مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وكانت الحكومة المصرية قد اقترضت 206.5 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام المالى الجارى.

وأضاف المصدر أن التراجع فى قيمة الاقتراض فى الربع الثالث عن الربع الثانى من العام المالى الجارى جاء بسبب انخفاض الاستحقاقات خلال الربع الثالث من العام المالى.

وأوضح المصدر أنه سيتم اقتراض 64 مليار جنيه خلال شهر يناير و70 مليار جنيه خلال شهر فبراير و69 مليار جنيه خلال شهر مارس من العام المالى الجارى.

وقال المصدر إن سياسة إدارة الدين العام حاليا تركز على الاعتماد بصورة أكبر على أذون الخزانة قصيرة الآجل عن السندات طويلة الأجل، وذلك للحفاظ على متوسطات الفائدة التى حققها الدين العام خلال الفترة السابقة.

وشهدت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية تراجعا كبيرا بعد أحداث 30 يونيو الماضى حيث فقدت أكثر من 4% فى المتوسط عن الفترة السابقة على تلك الأحداث.

وبحسب بيانات من وزارة المالية المصرية، تراجع متوسط العائد على أدوات الدين أجل 91 يوما 10.5% مقابل 12.5% فى يوليو – أغسطس 2013 مقابل 13.3% خلال عام 2012/2013، فى حين بلغ متوسط العائد على أذن الخزانة اجل 182يوما 10.8% مقابل 13.2% بداية النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 14% فى العام المالى المنتهى.

كما تراجع متوسط سعر العائد على أذن الخزانة أجل 364يوما إلى 11% مقابل 13.8% بداية العام و14.4% العام الماضى وفقدت السندات نحو5% من سعر العائد عليها باختلاف أجالها منذ بدية العام المالى الحالى.

وبحسب بيانات وزارة المالية المصرية فقد أحدث التراجع فى أسعار الفائدة على أدوات الدين العام خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 15 مليار جنيه، وفورات فى الموازنة العامة مقارنة بالتقديرات المحسوبة على متوسطات أسعار الفائدة خلال العام المالى المنتهى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة اليوم بالأسواق المحلية

ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة اليوم بالأسواق المحلية

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة»

رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة»