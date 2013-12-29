المدعي العام في إسطنبول يطلب ضبط وإحضار نجل «أردوغان»

أصدر المدعي العام بإسطنبول أمرا بضبط وإحضار نجل رئيس الوزراء التركي، بلال رجب طيب أردوغان، للتحقيق معه في 2 يناير المقبل، للاشتباه في تورطه في جريمة مالية بحق الدولة.

وقالت صحيفة «وطن» التركية، الأحد، إن طلب المدعي العام يأتي عقب تردد أنباء عن هروب بلال أردوغان إلى جورجيا، حيث أكد معصوم توركر، رئيس حزب اليسار الديمقراطي، صحة الادعاءات الواردة بحق «بلال»، وأكد في تصريحات خاصة لقناة «الشعب» الإخبارية صحة أنباء هروبه خوفًا من الاعتقال.

كانت صحيفة «يورت» التركية ذكرت، السبت، أن بلال أردوغان هرب على إثر إعلان قائمة أسماء متورطة في قضايا فساد ورشاوى طالت عددًا كبيرًا من الساسة ورجال الأعمال، للاشتباه في تورطهم في التلاعب والتزوير والفساد في 28 مناقصة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.