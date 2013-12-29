الرضاعة الطبيعية تجعل الطفل أكثر استجابة للتطعيمات أكثر من غيره

عقد المؤتمر الإقليمى لطب الأطفال والتغذية التكميلية المثالية للأطفال والرضع فى روما، وذلك يومى 27ديسمبر حتى 28 ديسمبر.

ويقول الدكتور رفيق شوقى عطا الله، استشارى طب الأطفال، إن المؤتمر أكد أهمية لبن الأم بالنسبة للطفل، موضحا أنه يعد أهم غذاء طبيعى كامل يحتوى على كل العناصر الغذائية للطفل والأجسام المضادة حتى سن 6أشهور، وبعد هذا السن من الممكن أن يتم إضافة عناصر غذائية تكميلية أخرى مع لبن الأم، على أن يكون لبن الأم هو العنصر الأساسى للطفل على أن يتم إضافة عناصر غذائية ببطء كل شهر بجانب لبن الأم بعد الشهر السادس للطفل.

وأضاف "رفيق"، أن المؤتمر أكد أيضا على أهمية إضافة الحديد بعد سن 6 أشهر، حيث إن مخزون الحديد يقل فى جسم الطفل بعد هذا السن، بالإضافة إلى التأكد من إعطاء الطفل العناصر الغذائية الأخرى مثل الفيتامينات.

وأوضح المؤتمر أن الطفل الذى تم إرضاعه رضاعة طبيعية أقل عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، لأن لبن الأم به أجسام مضادة تحميه من الإصابة بالأمراض، مشيرا إلى أنه من الجديد أن الطفل الذى يتم إرضاعه رضاعه طبيعية استجابته تكون أكثر للتطعيمات، مثل تطعيم شلل الأطفال عن غيره.

وأفاد المؤتمر أن تزايد الأجسام المضادة فى لبن الأم تسرع من شفاء الطفل إذا أصيب ببعض الأمراض.