أخبار عاجلة

الأخبار - عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة لمناقشة تداعيات مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية -
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الرضاعة الطبيعية تجعل الطفل أكثر استجابة للتطعيمات أكثر من غيره

Google+ Print
الرضاعة الطبيعية تجعل الطفل أكثر استجابة للتطعيمات أكثر من غيره الرضاعة الطبيعية تجعل الطفل أكثر استجابة للتطعيمات أكثر من غيره

عقد المؤتمر الإقليمى لطب الأطفال والتغذية التكميلية المثالية للأطفال والرضع فى روما، وذلك يومى 27ديسمبر حتى 28 ديسمبر.

ويقول الدكتور رفيق شوقى عطا الله، استشارى طب الأطفال، إن المؤتمر أكد أهمية لبن الأم بالنسبة للطفل، موضحا أنه يعد أهم غذاء طبيعى كامل يحتوى على كل العناصر الغذائية للطفل والأجسام المضادة حتى سن 6أشهور، وبعد هذا السن من الممكن أن يتم إضافة عناصر غذائية تكميلية أخرى مع لبن الأم، على أن يكون لبن الأم هو العنصر الأساسى للطفل على أن يتم إضافة عناصر غذائية ببطء كل شهر بجانب لبن الأم بعد الشهر السادس للطفل.

وأضاف "رفيق"، أن المؤتمر أكد أيضا على أهمية إضافة الحديد بعد سن 6 أشهر، حيث إن مخزون الحديد يقل فى جسم الطفل بعد هذا السن، بالإضافة إلى التأكد من إعطاء الطفل العناصر الغذائية الأخرى مثل الفيتامينات.

وأوضح المؤتمر أن الطفل الذى تم إرضاعه رضاعة طبيعية أقل عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، لأن لبن الأم به أجسام مضادة تحميه من الإصابة بالأمراض، مشيرا إلى أنه من الجديد أن الطفل الذى يتم إرضاعه رضاعه طبيعية استجابته تكون أكثر للتطعيمات، مثل تطعيم شلل الأطفال عن غيره.

وأفاد المؤتمر أن تزايد الأجسام المضادة فى لبن الأم تسرع من شفاء الطفل إذا أصيب ببعض الأمراض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365