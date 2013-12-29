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8 لجان خاصة بسجن شبين الكوم العمومى لطلاب الإخوان المعتقلين

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8 لجان خاصة بسجن شبين الكوم العمومى لطلاب الإخوان المعتقلين 8 لجان خاصة بسجن شبين الكوم العمومى لطلاب الإخوان المعتقلين

 

الدكتور معوض الخولى، نائب رئيس جامعة المنوفية

قال الدكتور معوض الخولى، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الطلاب أنه تم عقد 8 لجان خاصة لامتحانات الطلاب المعتقلين على مستوى المحافظة بسجن شبين الكوم العمومى لأداء إمتحانات نصف العام وأن الجامعة حريصة على مستقبل جميع الطلاب.

وأوضح الخولى أن اللجان لـ 3 طلاب بكلية العلوم و 3 طلاب بكلية الحقوق وطالب بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف و طالب بكلية التجارة، مشيراً إلى أنه لم يحرم أى طالب من دخول الإمتحانات بسبب قرارات الفصل التى تم إتخاذتها الكليات فى حق بعض الطلاب المتجاوزين لانتهاء جميع مدد الفصل، مؤكداً على  سير الامتحانات على أكمل وجه ولم يتم رصد أى حالات غش أو تجاوز داخل اللجان.

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