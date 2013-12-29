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حجز 4 من عناصر الإخوان لاتهامهم بإحراق سيارة شرطة بالشرابية

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حجز 4 من عناصر الإخوان لاتهامهم بإحراق سيارة شرطة بالشرابية حجز 4 من عناصر الإخوان لاتهامهم بإحراق سيارة شرطة بالشرابية

صورة أرشيفية

أمر إبراهيم المهدي، مدير نيابة الشرابية ، اليوم الأحد، بحجز4 متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية ساعة لحين ورود تحريات الأمن الوطنى لاتهامهم بإحراق سيارة شرطة والانضمام لجماعة إرهابية أثناء مسيرة الإخوان بمنطقة الشرابية.

واسندت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام واتلاف ممتلكات عامة وخاصة والتعدى على قوات الأمن ومقاومة السلطات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين نظموا مسيرة لهم بمنطقة الشرابية، و بمحاولة قوات الأمن فض مسيرتهم تعدوا علي قوات الأمن و أحرقوا سيارة شرطة ، و فر المتهمون هاربين فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 من عناصر الإخوان و إحالتهم إلي النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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